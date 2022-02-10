Псаки увидела сексуальный подтекст в шутке Путина про Украину-красавицу

Шутка президента России Владимира Путина про Украину-красавицу не вызвала восхищения в Вашингтоне, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Речь идет о высказывании российского лидера, которое он использовал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говоря об обязанностях Украины выполнять Минские соглашения, Путин сказал: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица».

Как объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент РФ взял эту фразу из народного фольклора. Однако слова Путина заставили сильно понервничать Псаки, которая увидела в них сексуальный подтекст.

«Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника», — сказала представитель Белого дома.

Ранее на эту же шутку российского лидера отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Он согласился с Путиным, отметив, что Украина действительно красавица, пишет телеканал «360».