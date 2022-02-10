Не в пользу Волкова. Тверской областной суд вынес окончательное решение по иску Пригожина

Апелляционная жалоба Леонида Волкова (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга) на решение Пролетарского районного суда рассматривалась 10 февраля в Тверском районном суде. Постановление от 13 августа 2021 года было оставлено без изменений.

Волков хотел оспорить решение дворца правосудия по иску предпринимателя Евгения Пригожина. По итогам судебных разбирательств вина ответчика, разместившего в социальных сетях недостоверные и порочащие сведения о бизнесмене, была доказана — его обязали выплатить Пригожину компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Попытка Волкова повлиять на исход дела успехом не увенчалась.

«Таким образом, решение Пролетарского районного суда от 13 августа 2021 года вступило в силу. Согласно ему, суд обязал Волкова выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей», — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой компании «Конкорд».

В компании выразили надежду, что Волков, ставший фигурантом уголовного дела из-за клеветы в адрес Пригожина, понесет за совершенное преступление суровое наказание.

Дело Волкова стало далеко не первым в череде судебных разбирательств, которые завершились в пользу Пригожина. Как сообщал ФАН, в 2021 году бизнесмен выиграл в общей сложности 15 судов у российских блогеров и журналистов, позволявших себе порочащие и недостоверные высказывания в его адрес.