В Петербурге просят арестовать фигурантов дела о хищении средств на уборку снега

Ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении подозреваемых хищении средств при уборке снега в Петербурге поступило в Василеостровский районный суд Северной столицы.

Согласно материалам следствия, в период с 29 ноября 2021 года по 30 января текущего года в рамках исполнения государственных контрактов между ООО «Логиком» и Комитетом по благоустройству, имея умысел на хищение чужого имущества, Анна Орехова, Дмитрий Нестеренко, Алексей Веселовзров и Иван Макарчукпохитили присвоили из бюджета более 1 миллиона рублей. Суд продлил всем фигурантам срок задержания на 72 часа.

Стоит отметить, что с приходом в Северную столицу зимы город оказался не готов к своевременной уборке улиц от снега и наледи. Несмотря на обещания Смольного и лично градоначальника Александра Беглова, на очистку продолжает выходить лишь половина от имеющейся спецтехники. В итоге в городе существенно выросло число ДТП, а в травмпункты стало обращаться все больше петербуржцев.

Напомним, ранее СК направил ходатайство об аресте подозреваемых в хищении средств при уборке снега в Северной столице.