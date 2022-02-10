Депутат Милонов провел воспитательную беседу с работницей петербургского борделя

Депутат Государственной думы Виталий Милонов нагрянул с рейдом в один из петербургских борделей и провел воспитательную беседу с работницей заведения.

Рейд прошел в ходе съемок программы RT. Видеозапись опубликовали на канале в YouTube. Участие в программе принял депутат Виталий Милонов. Он пристыдил работницу борделя и призвал ее сменить род занятий. Также он предложил девушке пройти реабилитацию, однако секс-работница заявила, что «не жалуется» на жизнь.

«Знаете, очень часто бывает, что девушки подобных профессий заканчивают где-то в канаве с перерезанным горлом. Какой-то маньяк-насильник затащит вас, воспользуется и убьет. А в Петербурге еще и велика вероятность, что расчленят», — предупредил парламентарий.

Также в помещении обнаружили клиента женщины, который оказался мигрантом. За услуги он заплатил 2000 рублей. Во время нравственной беседы Милонов несколько раз грозился вызвать полицейских.