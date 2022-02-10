Партия Роста хочет заблокировать закон о праве ФНС на арест имущества налогоплательщиков

Лидер Партии Роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов добился пересмотра законопроекта о праве Федеральной налоговой службы (ФНС) накладывать арест на предприятия налогоплательщиков до решения суда. Он был внесен на рассмотрение в Госдуму еще 27 декабря 2021 года. В партии надеются заблокировать инициативу.

Дело в том, что ФНС, в случае принятия закона, получит возможность конфисковать недвижимость, транспорт, ценные бумаги, а также предметы интерьера из служебных помещений еще на стадии выездной проверки налоговой. Титов заявил, что эта мера станет «очередным рычагом давления» на бизнес в России. Это, в свою очередь, повлечет снижение предпринимательской инициативы, деловой активности и инвестиционной привлекательности.

«В настоящее время любой акт камеральной налоговой проверки может быть оспорен в суде, поскольку он отражает мнение лишь одной стороны — инспектора. Поэтому и наложение ареста имущества должно происходить только по решению суда. "Закручивание гаек" принятием подобных документов <...> чревато негативными последствиями для экономики страны», — резюмировал омбудсмен.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Все эти доводы Титов привел в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину. Тот уже поручил руководителю профильного комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову организовать дополнительные обсуждения законопроекта с привлечением представителей Правительства РФ, ФНС, бизнес-объединений, экспертов в области предпринимательства и непосредственно самого Титова.

Напомним, что дебаты о наделении налоговой службы дополнительной властью должны состояться до рассмотрения законодательной инициативы депутатами Госдумы в первом чтении.