Роднина не жалеет о своих словах про «нарушителя всех законов России» Валиеву

Советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала свое заявление, связанное со скандалом о сомнительном результате теста на допинг Камилы Валиевой.

Ранее Роднина возмутила российских болельщиков своим высказыванием в сторону 15-летней фигуристки Валиевой. После слухов о найденном в крови молодой спортсменки запрещенного препарата, трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что фигуристка является «нарушителем всех законов России». Позже Ирина Роднина в беседе с Telegram-каналом «Абзац» отметила, что не жалеет о сказанных словах.

«Я не считаю, что я резко высказалась. Я сказала: если это так, и был допинг, то это удар для нас. Мы на протяжении семи лет отмываемся без конца, и спортсмены, и Федерация, и Олимпийский комитет, и страна, и весь народ», — отметила Роднина.

Советская фигуристка добавила, что данный инцидент не является чем-то неожиданным, так как к России, как и к лидеру страны, всегда присутствует повышенный интерес.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что церемония награждения фигуристов, победивших в результате командных соревнований на зимних Играх, была отложена по причине того, что комиссия сомневается в результатах допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.