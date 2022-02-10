Американский журналист обвинил российскую фигуристку Валееву в принятии допинга

Неудивительно, если окажется. что Россия накачала свою фигуристку Камилу Валиеву каким-то препаратом. Такое заявление сделал американский журналист Дэн Ветзель по поводу выступления спортсменки на Олимпиаде в Пекине.

«Возможно, наказание Валиевой ограничится простым замечанием, что позволит России сохранить золото командного турнира, а ей — выступить на личных соревнованиях, где она является фавориткой на золото. Но также ее могут и дисквалифицировать с Олимпиады», — прокомментировал он.

Также журналист усомнился в высоком уровне подготовки и мастерства спортсменов из РФ.

Напомним, что Россия одержала победу в ходе командных соревнований по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине. В состав команды вошли Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в паре Александр Галлямов и Анастасия Мишина, и Никита Кацалапов.

«Давал ли кто-то 15-летней девочке лекарство, которое улучшило ее выносливость? Мы это выясним. И даже если Валиеву дисквалифицируют, как кто-то сможет выйти на один лед с ее партнерами по команде без тонны подозрений?» — резюмировал Ветзель.

Ранее представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили о переносе церемонии награждения призеров командного турнира фигуристов на зимней Олимпиаде в Пекине. По их словам, причиной стала срочная юридическая ситуация.