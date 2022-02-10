Лукашенко предрек вхождение Украины и Туркменистана в Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что уже через 15 лет в состав Союзного государства войдут Украина, Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Армения и другие страны бывшего СССР. Таким мнением он поделился с журналистом Владимиром Соловьевым в рамках интервью.

«Белоруссия уже там [в составе Союзного государства]. Думаю, что для Казахстана был хороший урок [беспорядки в январе этого года]. Если говорить о сроке в 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. А остальные по "периметру", после или в процессе объединения этой мощи, они где окажутся? Армении деваться некуда. Вы думаете, что они кому-то нужны?» — поинтересовался Лукашенко.

При этом белорусский лидер считает, что Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан присоединятся к Союзному государству «в силу экономической необходимости».