Бывший командующий Черноморским флотом РФ, экс-депутат Госдумы Владимир Комоедов жестко отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о размещении войск Альянса в Румынии. Собеседник «Политики сегодня» заявил, что западному военному блоку пора сменить председателя.

О том, что НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии для получения доступа к акватории Черного моря, Столтенберг сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Со Столтенбергом надо прощаться вообще, - прокомментировал ситуацию Владимир Комоедов. - Это такой человек, который нанес вреда больше на нашем земном шаре, чем талибы [члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан"]. И продолжает наносить».

Пресс-служба Комитета Государственной Думы по обороне /

Напомним, граничащая с Румынией Венгрия ранее публично отказалась размещать на своей территории войска НАТО. Глава венгерского МИД призвал западные страны к дипломатическому подходу в диалоге с Россией. Почему Евросоюз прощает Будапешту дружбу с Москвой — читайте в нашем материале.