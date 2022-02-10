Сосновский рассказал, как визит Шольца в РФ выведет Украину из «общего уравнения»

Украина медленно, но верно теряет внимание крупных игроков на мировой политической арене и превращается для них в нелепую помеху. Поэтому в Киеве напрасно надеются получить о Германии и Франции хоть какую-то поддержку в переговорах с РФ.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» высказал живущий в Германии российский политолог Александр Сосновский, который прокомментировал итоги недавнего визита в Москву президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам эксперта, французский лидер использует украинскую тему как разменную монету в переговорах о гораздо более важных вещах.

Франция и Германия стремятся избавится от навязчивого влияния Соединенных Штатов, и ради этого они, придя к консенсусу между собой, согласились вместе с Россией выстраивать новый контур европейской безопасности.

kremlin.ru / Администрация президента России

Именно об этом, по мнению Сосновского, и шла речь на переговорах президентов России и Франции. И эту же тему продолжит развивать во время визита в Москву канцлер ФРГ Олаф Шольц. И если Макрон начал постепенно выводить Украину за скобки геополитического уравнения, Шольц этот процесс завершит, и, возможно, вообще уберет украинскую тему из повестки переговоров.

«О Макроне и Шольце. Я вообще думаю, что Макрон, это не об Украине. Не было у Макрона цели разговаривать с Путиным и решать какие-то вопросы по Украине. Это совершенно точно. Есть достаточно понятная, согласованная позиция Франции и Германии не по Украине. Париж с Берлином понимают ситуацию времени. США не просто разваливаются, они теряют бразды управления Европой», — объяснил политолог.

И французского лидера, по его словам, напрасно начали критиковать за якобы внезапный визит в Москву. Эта поездка не была внезапной, Макрон как минимум согласовал это шаг с Олафом Шольцем.

Global Look Press / Clemens Bilan / Pool

«Все очень просто. Франция и Германия хотят обозначить России свою позицию в том, чтобы вопросы по Европе решались не в США. Я рассматриваю визит Макрона в Москву как положительный. Визит Шольца будет еще важнее, так как у него будет возможность всю эту ситуацию закрепить и вывести наконец Украину за скобки общего уравнения», — добавил Сосновский.

В заключение эксперт еще раз повторил, что власти Украины напрасно рассчитывают на то, что Париж и Берлин помогут Киеву разобраться со всеми проблемами. Вместо этого Макрон и Шольц просто уберут Украины из информационной повестки, использовав ее в качестве разменной карты. И в конце концов, когда США свернут свое присутствие в Европе, Украина останется никому не интересным аутсайдером. И это произойдет уже скоро, подчеркнул Александр Сосновский.