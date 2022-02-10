Врач Эсаулова рассказала, что насморк преследует 90% пациентов с коронавирусом

Симптомы при штамме коронавируса «Омикрон» схожи с ОРВИ. Часто у пациентов встречается насморк, который наблюдается на протяжении всего периода болезни, сообщила врач Наталья Эсаулова.

При заражении предыдущими мутациями коронавирусной инфекции у пациентов практически не фиксировался насморк. Такой симптом проявился с приходом «Омикрона». Сейчас он встречается у 90% заболевших.

«Значительных отличий от других ОРВИ нет — такой же насморк, как при гриппе и других острых респираторных вирусных инфекциях», — заявила Эсаулова в интервью E1.RU.

Часто насморк сопровождается затрудненным дыханием из-за отека слизистой носа. Кроме того, из-за невозможности нормально дышать у человека могут развиваться головные боли.

Пульмонолог Александра Баскакова напомнила, что иммунизация по-прежнему является самым эффективным способом защиты от коронавируса. Для предотвращения распространения «Омикрона» она рекомендует ревакцинироваться.