Представитель нелегитимного ПНЕ Ливии в Москве не может посещать МИД как официальное лицо

Посол от ливийского нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Мохамед Абдалла Маграви утратил свой официальный статус в России. Об этом в интервью для ФАН сообщил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Делегитимация ПНЕ произошла 24 декабря 2021 года, в день так и не состоявшихся президентских и парламентских выборов. Тем не менее Маграви не выдворяется из РФ по гуманистическим соображениям, считает эксперт.

«Мало ли что может с ним случиться. Это вопрос его безопасности. А официальный статус дипломата никакой», — заявил он.

Перенджиев напомнил, что оставаться в стране фактического пребывания для дипломатов, потерявших свой статус — это норма. Зачастую этим людям попросту опасно возвращаться на родину.

«Они остаются частными лицами, и, будучи невостребованными, едут, например, в деревню и занимаются там фермерством. Если они имеют какое-то престижное образование, могут даже где-то учительствовать, в школе, например, или работать врачом», — добавил он.

Эксперт не считает, что у Маграви есть шансы попасть на прием в МИД РФ по причине того же отсутствия статуса. Однако экс-дипломат мог бы попробовать себя в общественной деятельности, по мнению Перенджиева.