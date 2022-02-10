«Англосаксы что-то готовят». Лаврова разочаровали переговоры с главой МИД Британии

В Москве завершились двухчасовые переговоры министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Элизабет Трасс. Дипломаты обсудили текущее состояние двусторонних отношений, проблему гарантий безопасности в Европе и ситуацию вокруг Украины.

Хотя Лавров и назвал встречу беспрецедентной, спрогнозировать «миссию» Трасс, с которой она прилетела в столицу, было нетрудно. Незадолго до своего двухдневного визита глава МИД Великобритании заявила, что намерена призвать власти РФ к «дипломатическому решению украинского кризиса» и предупредила о возможности введения координированных санкций в случае эскалации в регионе.

Мысль о «дипломатическом пути России» Трасс развила в стенах здания МИДа на Смоленской-Сенной площади. Политик подчеркнула, что Лондон не может игнорировать наращивание военных сил РФ у границ Украины.

«На этой неделе я нахожусь в Москве, чтобы послать решительный сигнал о том, что война на Украине будет иметь катастрофические последствия для России, Украины и безопасности Европы», — решительно описала дипломат цель своего визита.

Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Впрочем, «урок дипломатии» для британских коллег подготовила и российская сторона. Лавров пообещал, что Москва ответит взаимностью, если Лондон действительно заинтересован в улучшении отношений между странами. По его словам, нормализовать сотрудничество можно только через равноправный диалог.

«Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения — это путь в никуда. К сожалению, многие наши западные коллеги сейчас увлеклись именно такой формой своей публичной деятельности. Дипломатией это назвать не могу», — укоризненно заметил глава ведомства.

Несмотря на серьезный тон беседы, нашлось время и для шуток. В частности, Лавров попросил не переводить на русский выступление Лиз Трасс, заверив, что «тут все понимают». Однако с каждым новым тезисом гостьи из-за океана лицо российского министра все больше мрачнело.

«Хорошо, вы сделали это для СМИ, теперь, когда СМИ ушли, с чего бы вы хотели начать?» — уточнил Лавров на английском языке перед тем, как стороны продолжили общаться в закрытом формате.

«Разговор немого с глухим»

По итогам встречи Лавров был вынужден признать, что российско-британские переговоры все больше разочаровывают и напоминают «разговор немого с глухим». По его словам, глава МИД Великобритании повторила прежние тезисы: если Москва не выберет дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины, ее ждут серьезные последствия, а если вздумает перейти к «вторжению» — трубопровод «Северный поток — 2» не заработает.

flickr.com / МИД России

«Я разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву. Примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Такая же почва сегодня была у наших британских коллег, от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», — посетовал глава российского МИДа.

Сообщения о «планах России захватить Киев и организовать госпереворот на Украине» Лавров назвал спекуляциями «из серии highly likely». Он указал, что Москва не собирается никому угрожать, и что даже сам украинский президент Владимир Зеленский призывал не паниковать по этому поводу.

«Но видимо он [Зеленский] им нужен только как инструмент, чтобы выводить Россию из равновесия. Мы уже задумались, может, англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посоветуем нашему неосновному персоналу на время уехать», — поделился опасениями Лавров.

Дипломат обратил внимание, что российская сторона полностью изложила госпоже Трасс ситуацию с невыполнением Киевом Минских соглашений. Однако за время переговоров стало ясно, что Москва и Лондон по-разному трактуют эти договоренности, констатировал Лавров.

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Кроме того, стороны обсудили начавшиеся учения России и Белоруссии, на которых планируется отработать пресечение внешней агрессии и защиту интересов Союзного государства. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москве непонятна тревога Запада по поводу этих маневров.

«Те войска, которые далеко за пределами и Великобритании, и США, и Канады, которые направляются в страны Балтии, в страны, которые находятся на берегу Черного моря — вот эти войска и вооружения, как правило, никогда не возвращаются домой. Но госпожа министр достаточно доходчиво объяснила, что это нас не касается. А вот российские войска на российской территории — это главная озабоченность Лондона», — сыронизировал Лавров.

Министр подытожил, что с таким же успехом дипломатические переговоры с Соединенным Королевством можно было провести в прямом эфире, поскольку в них не прозвучало ничего секретного, конфиденциального и доверительного, кроме того, что «регулярно звучит с высоких трибун в Лондоне».

«Вот этот НАТОцентризм — он пронизывал всю сегодняшнюю нашу беседу. <…> Это вызывает, конечно, сожаление. Как минимум! В общем, это интересный такой разговор», — резюмировал Лавров.

Prt Scr instagram.com / Мария Захарова

Впрочем, с его оценкой категорически не согласилась Лиз Трасс. По ее мнению, никто не подрывает безопасность России, перед которой сегодня стоит важный выбор — дипломатия или «угрожающее» наращивание войск. Она также сообщила, что законопроект о новых антироссийских санкциях готов и должен быть утвержден в течение дня.

«Я не была немой в нашем разговоре, я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации... также я слушала министра Лаврова», — призналась глава британского МИД.

Оценки экспертов

Накануне переговоров посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин посоветовал Трасс во время ее предстоящей поездки в Москву отказаться от угроз применения санкций, чтобы разговор не получился коротким. Впрочем, как отметил в беседе с «Политикой сегодня» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, политолог Кирилл Коктыш, британский министр прилетала именно за этим.

Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

«Она рассчитывала на какую-то сделку, но понятно, что позиция Великобритании сегодня сводится к достаточно простой вещи — угрожая санкциями России, предложить Москве пойти на реальные уступки в обмен на отмену угрозы санкций. Такая бесхитростность устремлений видна изначально, и в этом плане ситуация вполне предсказуема», — объяснил эксперт.

Такого же мнения придерживается российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, Трасс вела себя в британском колониальном стиле: приехала «в колонию поучать покоренных туземцев».

«А зачем эта дама из Великобритании вообще приехала? Шапку выгулять? Ни на один вопрос ответить не может и не хочет. Повторяет на любой вопрос набор пропагандистских фраз. Минские соглашения так и не почитала. О прошлом говорить не хочет», — задался вопросом Соловьев в Telegram-канале.

В свою очередь известный политолог Марат Баширов и вовсе предположил, что это будет последняя встреча Трасс с Лавровым:

«Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс оказалась человеком — шарманкой. Зачем было тратить деньги на авиаперелет, если можно было послать аудиофайл?».

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Так или иначе в МИД РФ не теряют оптимизма. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заметила, что визит британского министра совпал с российским Днем дипломата, так что его можно считать подарком к этому празднику.

«Поэтому мы с достоинством проведем наш праздник сегодня непосредственно на рабочем месте — переговоры с британскими партнерами», — сказала она.

Лиз Трасс вылетела в Москву днем 9 февраля. До переговоров с Лавровым она прогулялась по столице в меховой шапке и теплой шубе в нулевую температуру, сфотографировалась на фоне Красной площади и приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Также британский дипломат посетила МГУ им. Ломоносова, где ректор вуза Виктор Садовничий подарил ей свою книгу о функциональном анализе на английском языке. Дело в том, что Трасс — дочь профессора фундаментальной математики, а потому уделяла большое внимание этому предмету, будучи замминистра образования.