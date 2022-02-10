Хоккеистка олимпийской сборной России Мария Печникова заразилась коронавирусом

Капитан уфимского хоккейного клуба «Агидель» и защитник олимпийской сборной России Мария Печникова заразилась коронавирусной инфекцией.

Диагностированное у хоккеистки заболевание не позволило ей принять участие в тренировке команды. На лед вышли 18 хоккеисток, рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико.

«Мы об этом узнали вечером. Ее увезли в гостиницу на изоляцию. Симптомов нет», — рассказал тренер в беседе с РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры — 2022 стартовали в Пекине 4 февраля. В рамках состязаний, которые продлятся в столице Китая до 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта, насчитывающих 15 дисциплин.