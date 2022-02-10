Врач Альтштейн оценил шансы Жириновского на выздоровление после COVID-19

Главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о шансах Владимира Жириновского излечиться от коронавируса.

Медицинский специалист уверен, что частая вакцинация политика поможет сформировать сильный иммунный ответ. Благодаря поставленным прививкам лидер партии ЛДПР сможет победить заболевание.

«Я надеюсь, что ничего с ним ужасного не произойдет, он выздоровеет, и ему помогут те прививки, которые он сделал раньше. Вакцинация может помочь даже при 75% поражения легких. Это не значит, что человек обречен», — сообщил вирусолог в интервью с изданием Lenta.ru.