Заразившийся коронавирусом Жириновский продолжает работать из больницы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает работать, находясь в Центральной клинической больнице Москвы с COVID-19. Об этом сообщили представители пресс-службы партии.

Отмечается, что в настоящее время политик чувствует себя нормально. Он продолжает работать с документацией и давать поручения, несмотря на заражение коронавирусной инфекцией, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом 2 февраля, сообщили представители Министерства здравоохранения России. Согласно данным ведомства, он заразился штаммом «Омикрон», его состояние оценивается как стабильное. Ранее сообщалось, что у Жириновского прогрессирует дыхательная недостаточность, из-за чего он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Тем не менее эта информация была опровергнута.