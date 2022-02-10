Петербуржцы с раннего утра стоят в очереди перед поликлиникой на Наличной

Жители Петербурга вынуждены выстраиваться в очередь перед поликлиникой №53 на Наличной улице с раннего утра, чтобы попасть к врачу.

Горожанам, желающим оказаться на приеме у специалиста, пришлось прийти к поликлиническому отделению к четырем часам утра. Люди самостоятельно создали список, в который нужно записываться пришедшим в медучреждение пациентам. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

Петербуржцы также пожаловались, что дозвониться до медиков трудно. Однако тем, кому это удается, приходится неделями ожидать обработки оставленной заявки, при этом продолжая бороться со своей болезнью в одиночку.

Наряду с этим в Северной столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, из-за чего местные жители все чаще обращаются за медицинской помощью. Несмотря на позитивные прогнозы губернатора Александра Беглова о коллективном иммунитете, который якобы должен был появиться в городе к январю 2022 года, эпидемиологическая ситуация в Петербурге продолжает оставаться достаточно напряженной.