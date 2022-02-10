Лавров: Россия не исключает эвакуации неосновного состава своего дипперсонала с Украины

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал возможную эвакуацию дипломатического персонала с Украины.

Министр иностранных дел РФ не исключил подобного развития событий. Лавров также отметил, что речь идет лишь о неосновном персонале.

«Россия не исключает эвакуации неосновного состава своего дипперсонала сиз Украины в связи с аналогичными действиями англосаксов», — рассказал глава МИД РФ.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС пришли к согласию в вопросе о работниках дипломатических представительств на территории Украины. По его словам, в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по их эвакуации.