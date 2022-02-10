Шугалей: инсценировка покушения станет для главы ПНЕ Ливии Дабибы политическим самоубийством

История с «покушением» на главу нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамида Дабибу призвана перетянуть внимание на политика в преддверии выборов нового кабинета министров. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Ранее новостные издания Ливии сообщили, что автомобиль Дабибы подвергся обстрелу. Сам чиновник не пострадал, а злоумышленники скрылись с места происшествия. «Нападение» произошло после неудачного митинга, на который сторонники главы ПНЕ сумели собрать всего меньше двух сотен участников. Не сумев привлечь к себе должного внимания, считает Шугалей, Дабиба решил прибегнуть к радикальным методам.

«Решение привлечь к себе внимание, на скорую руку организовав покушение, не стало для Дбейбы реальным самоубийством, но станет самоубийством политическим. На Ближнем Востоке любят сильных — если и делают на себя покушение, то изображают и ранения или увечья», — отметил ученый.

twitter.com / @Dabaibahamid

По информации, которую получил из Триполи глава ФЗНЦ, Дабибы даже не было в обстрелянном автомобиле, хоть сейчас его соратники и пытаются доказать обратное.

«Произошедшее сегодня еще больше повышает значение заседания парламента, которое выберет новое правительство. Думаю, что главой исполнительной власти станет Фатхи Башага. Я не забыл того, что сделал он и его люди против меня лично, но уважаю его прямоту, мужество и упорство в достижении целей, которые он считает правильными для своей страны», — добавил социолог.

Случившееся, считает Шугалей, показывает Дабибу трусом, что явно не окажет благотворного влияния на его политический имидж.