Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в массовых расстрелах мигрантов

Польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию, заявил о массовых расстрелах мигрантов на границе двух стран, передает РИА Новости.

Организация «Системная правозащита», которая представляет интересы Чечко в Белоруссии, подготовила и направила прокурору международного уголовного суда в Гааге заявление с прошением возбудить уголовное дело по статье «О геноциде и преступлениях против человечности» в отношении Польши и Литвы. Беглый солдат выступил в роли свидетеля.

«В течение десяти дней моего участия в расстрелах могло быть убито от 200 до 700 человек», — заявил Чечко.

Также он добавил, что трупы сбрасывались в специально подготовленные ямы. По информации от сослуживцев, одна такая яма могла уместить до 72 человек.

Уточним, что польские власти возбудили уголовное дело по статье о дезертирстве, согласно которой беглому солдату может грозить до десяти лет тюрьмы.

Напомним, что данная ситуация стала результатом миграционного кризиса на польско-белорусской границе в последние месяцы 2021 года. Тогда несколько тысяч мигрантов предпринимали попытки пересечения границы в надежде попасть в страны ЕС.