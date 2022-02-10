Занявшая четвертое место в гонке на ОИ лыжница Непряева не смогла сдержать слез

Лыжница Наталья Непряева, представляющая сборную России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, расплакалась после завершения гонки.

Наталья Непряева принимала участие в 10-километровой гонке, по результатам соревнования она финишировала четвертой, уступив бронзовой призерше Кристе Пярмякоски из Финляндии всего 0,1 секунды.

Окончив забег, российская спортсменка не смогла сдержать эмоций и заплакала. Увидев состояние 26-летней россиянки, лыжница из Швеции Эбба Андерссон подошла к ней, чтобы успокоить. Известно также, что расстроенная Непряева отказалась общаться с журналистами по поводу прошедшей гонки.