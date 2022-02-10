Песков заявил, что Путину известно о состоянии госпитализированного Жириновского

Российский президент Владимир Путин знает о состоянии госпитализированного лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин желает Жириновскому скорейшего выздоровления. Об этом он рассказал 10 февраля в ходе общения с журналистами.

«Разумеется, президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу в Москве. По данным некоторых источников, степень поражения легких лидера ЛДПР якобы достигает 75%.