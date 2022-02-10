Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с изданием «МК в Волгограде»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале сотрудничества c интернет-изданием «МК в Волгограде».

Отмечается, что информационное издание «Московский Комсомолец» ведет свою историю с 1919 года. «МК в Волгограде» специализируется на освещении новостных событий жизни региона во всех сферах.

«Надеемся на плодотворное сотрудничество, только вместе мы сможем сформировать благоприятное информационное пространство страны и защитить информационный суверенитет России», — заявил Столярчук.

Медиагруппа и волгоградское издание будут обмениваться эксклюзивными новостями и аналитическими материалами. В рамках сотрудничества также планируется создание качественного и проверенного контента по темам, которые интересны целевой аудитории.