Песков отреагировал на скандал с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой

Скандал, связанный с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, стал главной темой в спортивной повестке дня. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об этой ситуации «начали вопить направо и налево».

Официальный представитель Кремля, комментируя ситуацию с допинг-пробой россиянки, заявил о необходимости дождаться информации из официальных источников.

«Начали вопить направо и налево, мы не будет присоединяться к стройному ряду кричальщиков», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что в Кремле ориентируются на данные Международного олимпийского комитета (МОК), а также пожелал всем российским спортсменам золотых медалей зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.