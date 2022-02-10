Политолог Карасев: Украине придется нормализовать отношения с Россией

Украина восьмой год не может жить без России, заявил киевский политолог Вадим Карасев.

По словам эксперта, Украине придется нормализовать отношения с Россией. Все дело в том, что у стран слишком тесно связана экономика, поэтому Киеву никуда не деться от Москвы, как бы власти ни пытались это сделать.

Сейчас Украина в отношении России проявляет политику двойных стандартов, указал Карасев. В частности, это видно по товарообороту обоих государств, который растет. Все это длится уже восьмой год, поэтому отказываться от дружбы с Россией нельзя, уверен политолог.

«Если бы можно было отказаться, то уже отказались бы. И это, кстати, неплохая новость, потому что настоящие союзы они зиждутся не только на геополитических интересах, а на экономической основе», — сказал Карасев.

По мнению политолога, Украина не может жить без России, поэтому обязательно наступит время, когда нужно будет думать о нормализации отношений.

Ранее телеканал «360» сообщил, что найти Украину на карте Европы смогла только треть жителей США. Участники исследования указывали точки от Исландии до стран Северной Африки.