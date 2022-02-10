Врач Чернышова сравнила боль в горле при «Омикроне» и ОРВИ

Симптомы штамма коронавируса «Омикрон» часто схожи с ОРВИ. Такая же ситуация наблюдается и с болью в горле, сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам медика, боль в горле при заражении «Омикроном» схожа с ощущениями при других вирусных инфекциях. Это связано с поражением слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

«Выраженность этой боли разная, и специфического характера она не носит. То есть нельзя сказать, что при коронавирусе болит вот так, а при гриппе — по-другому», — объяснила она в беседе с «Москвой 24».

Конкретное лечение может назначить только квалифицированный специалист. Однако для облегчения симптомов медик рекомендует полоскать горло отваром шалфея, ромашки, календулы.

Врач Александра Зыкова оценила сроки восстановления после перенесенного омикрон-штамма COVID-19. Этот процесс может длиться около шести месяцев.