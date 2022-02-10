Польский «громоотвод». Почему Европа закрывает глаза на дружбу Венгрии с РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире телеканала Euronews, что Будапешт не допустит размещения войск НАТО на территории страны. По его словам, собственные вооруженные силы государства находятся «в надлежащей форме», и этого вполне достаточно для обеспечения безопасности.

Глава МИД признался, что перспектива начала новой холодной войны пугает венгерские власти больше слухов о российском «вторжении» на Украину. Он в очередной раз призвал Запад решить разногласия с Москвой дипломатическим путем и без санкционных угроз. Экономическое давление со стороны США и Европейского союза (ЕС), по его мнению, «не работает» в случае с РФ.

Тем не менее Венгрия поддержала санкции, разработанные Еврокомиссией на случай пресловутого «вторжения». Но сделала она это исключительно из соображений «европейского единства», объяснил Сийярто, добавив, что лично он считает подобные меры «провальными».

kormany.hu / Пресс-служба правительства Венгрии, Botár Gergely

Такое мнение, идущее в разрез с общепринятой западной идеологией, ни в НАТО, ни в Евросоюзе пока никак не прокомментировали. Для Брюсселя, впрочем, это не первый пример «отклонения от общего курса». Достаточно вспомнить конфликт с Польшей, которую обязали ежедневно выплачивать €1 млн штрафа до тех пор, пока власти страны не приведут национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС.

Напомним, еще осенью 2021 года Варшава и Будапешт объявили запрет на ЛГБТ-пропаганду в своих странах. В Брюсселе это назвали «ущемлением прав сексуальных меньшинств» и пригрозили судебными разбирательствами. Польские власти пошли еще дальше и в октябре постановлением Конституционного суда объявили о превосходстве национального права над европейским.

Именно этот скандал пока что служит «громоотводом» для Венгрии и позволяет безнаказанно дружить с Россией, считает депутат Госдумы, известный интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман. По его словам, в Евросоюзе осознают, что чрезмерное давление может навести страны на размышления об очередном «брексите». Поэтому пока ЕС «со страшной силой прессует» Польшу, остальные государства могут спать спокойно.

«Политика брюссельских бюрократов вообще далеко не во всем соответствует интересам стран Европейского союза. И я подозреваю, что очень многие, кто не высказывается вслух по поведению Венгрии, про себя ей сочувствуют. И если Брюссель попытается надавить на Венгрию, вряд ли он сможет добиться единогласного утверждения своих решений», – считает народный избранник.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник «ПС» подчеркнул, что сотрудничество с Россией приносит Венгрии столько доходов, что на их фоне дотации от Евросоюза являются просто «приятным бонусом».

Так, в сентябре 2021 года «Газпром» подписал с Венгрией два долгосрочных контракта на поставки газа, обеспечив страну голубым топливом вплоть до конца 2036 года.

«Есть такая старая формула: "кто тащит, того и грузят". Но есть у нее и противоположная сторона — "кто брыкается, того грузят намного меньше". И именно внешнеполитическая активность Венгрии приводит к тому, что на нее давят меньше», – резюмировал Вассерман.

Ранее стало известно, что Украина решила закупить российский газ у Венгрии, но заключила слишком невыгодную для себя сделку. Оказалось, что Будапешт продает Киеву топливо с трехкратной наценкой.