«Борьба со страной, где я живу». Губерниева возмутила ситуация с допинг-тестом Валиевой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ситуация вокруг сомнительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой — это борьба не с допингом, а с Россией. По его словам, проблемы с тестом возникли в декабре прошлого года, однако информация об этом появилась только после победы сборной в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«Допустим, в декабре была некая проблема у российского спортсмена. Нужно было дождаться завершения командного турнира и аккурат перед церемонией награждения вбросить эту информацию. Чего раньше-то молчали? Это не борьба с допингом, это борьба со страной, где я живу, которую я люблю. Потому что если бы людей из WADA интересовала борьба с допингом, они бы, наверное, немедленно об этом сказали», — возмутился Губерниев в эфире «Соловьев LIVE».

Накануне издание Inside the Games сообщило, что 15-летняя одиночница получила положительный допинг-тест незадолго до Олимпиады. Из-за этого была перенесена церемония награждения российской сборной по фигурному катанию, которая 7 февраля завоевала золотые медали в командных соревнованиях.

Global Look Press / Wang Yuguo/XinHua

По данным «Спорт-Экспресса», в пробе Валиевой был обнаружен триметазидин, который используется для лечения кардиологических проблем и никак не влияет на спортивные показатели.

Однако это не отменяет того факта, что спортсмены и их команда должны внимательно следить за рационом и ответственно подходить к допинг-контролю, чтобы исключить любые попытки для спекуляций, констатировал Губерниев.

«Большой спорт не прощает ни ошибок, ни разгильдяйства, ни халатного отношения к делу. Понятно, что 15-летний ребенок тоже несет полноту ответственности с точки зрения отношения к себе. Но если говорить про команду, институт врачей, тренеров, физиотерапевтов, нужно быть максимально внимательным к заполнению специальной дорожной карты, чтобы не пропускать допинг-тесты. Держи ухо востро, верти головой на 360 градусов», — отметил комментатор.

Агентство городских новостей Москва /

Тем не менее Губерниев назвал «прекрасным признаком» то, что Валиева 10 февраля вышла на тренировку, а официальные представители Международного олимпийского комитета достаточно сдержанно высказываются о происходящем.

«Мы ждем информацию. Надеюсь, что все будет хорошо. Камила справится — это правда», — резюмировал гость эфира.

Ранее кардиохирург Лео Бокерия выразил надежду, что ситуация с допинг-пробой Камилы Валиевой разрешится в пользу спортсменки, а телеведущая Ольга Скабеева назвала происходящее странным и потребовала разъяснений.