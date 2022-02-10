«Чемпионат»: Валиева сохранит золотую медаль Олимпиады в Пекине

Сборная России по фигурному катанию сохранит золотые медали после победы в командном турнире на зимней Олимпиаде в Пекине.

Юристы добились снятия решения об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом информирует «Чемпионат» со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.

По официальным данным, российской фигуристке не было предъявлено никаких обвинений. Ее статус не был изменен, поэтому она не считается отстраненной от соревнований на Олимпиаде.

Российская команда выиграла золотые медали в фигурном катании, но церемонию награждения временно отложили. СМИ писали, что это произошло из-за сомнительного результата допинг-теста у фигуристки Камилы Валиевой.