Сомнолог Кудинов назвал храп характерным симптомом синдрома апноэ

Храп свидетельствует о наличии опасных для здоровья человека заболеваний. Об этом заявил врач-сомнолог Павел Кудинов. По его словам, данный симптом характерен для синдрома апноэ.

Медицинский специалист объяснил, что синдром апноэ сопровождается остановкой дыхания во сне. Данное заболевание представляет опасность, так как оно может привести к инфаркту, инсульту или внезапной смерти во сне.

«Внешне это проявляется в том, что человек храпит, потом внезапно затихает, а через 10-20 секунд издает громкий разливистый храп. Затем человек снова храпит с минуту, после чего идет следующая остановка дыхания», — рассказал Кудинов в беседе с «Пятым каналом».

Врач подчеркнул, что храп необходимо лечить. Он рекомендовал обратиться за помощью к сомнологу в случае, если пациент страдает от повышенного давления, повышенной массы тела и храпа.