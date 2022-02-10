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Лавров преподал главе МИД Великобритании Трасс урок дипломатии

Политика
Лавров преподал главе МИД Великобритании Трасс урок дипломатии

Коллективный Запад увлекся идеологизированными подходами. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, такие действия не приведут ни к чему хорошему. Он подчеркнул, что в подобных подходах нет никакой дипломатии. Об этом Лавров заявил во время диалога с коллегой из Британии Элизабет Трасс.

«Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения – это путь в никуда. К сожалению, многие наши западные коллеги сейчас увлеклись именно такой формой своей публичной деятельности. Дипломатией это назвать не могу!» — преподал российский министр главе МИД Великобритании урок дипломатии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе беседы с телеканалом «Россия-24» прокомментировала поездку главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в Москву накануне Дня дипломатического работника. По ее словам, визит министра является «подарком англосаксонской дипломатии российской дипломатии».

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