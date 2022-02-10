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Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым не грозит одиночество

Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым не грозит одиночество

Представителям сразу пяти знаков зодиака не грозит одинокая старость. Такое заявление сделали астрологи, передает «Пятый канал».

Главными претендентами на сценарий «и жили они долго и счастливо» оказались Раки, поскольку им не свойственно рисковать. Даже в молодости они как правило предпочитают домашний уют шумным вечеринкам. Из них получаются прекрасные хранители семейного очага, что часто привлекает надежных партнеров, с которыми у Рака часто складываются отношения на всю оставшуюся жизнь. Больше всего, по мнению астрологов, им подходят Тельцы и Скорпионы.

Овны также оказались в «счастливой пятерке» — они имеют четкий план на жизнь и всегда знают чего хотят в конкретный момент. Если они нашли подходящего партнера, то уже никогда его не упустят. Удачным для Овнов как правило становится союз с Девами и Львами.

Весы всегда пользуются популярностью у представителей противоположного пола. В молодости у них часто много ухажеров, однако если идеального партнера из-за за завышенных ожиданий найти не удается, то после 40 лет они просто выбирают человека, с которым готовы провести оставшуюся жизнь. Особенно удачными партиями для Весов считаются Девы и Водолеи.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым не грозит одиночество
pexels.com  /  RODNAE Productions

Тельцы обладают великолепным здоровьем, а также природным обаянием, которое существенно помогает в поиске партнера. Родившиеся под этим знаком безумно ценят свою вторую половинку, а в старости их любовь будет также крепка, как и в юности. Больше всего шансов на серьезные отношения у Тельцов со Скорпионами и Раками.

Замыкают «парад» Львы. Они имеют сильно выраженную харизму и ужасно притягательны для противоположного пола. Более того, представители этого знака зодиака еще и точно представляют, какой партнер им нужен. И часто оказываются правы, проживая с выбранным человеком всю оставшуюся жизнь. Для Львов особенно подходят Скорпионы и Овны.

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