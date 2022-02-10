«Уедет со вскруженной головой». Зачем Элизабет Трасс прилетела в Москву

В Москве продолжается парад высокопоставленных зарубежных гостей. Вслед за президентом Франции Эмманюэлем Макроном и незадолго до визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву прилетела Элизабет Трасс — глава британского МИД и самая молодая женщина-министр за всю историю Соединенного Королевства.

Министр иностранных дел ???????? @TrussLiz прибыла в Москву для переговоров с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины. pic.twitter.com/uv7OvxeiJ8 — UKinRussia???????????????? (@ukinrussia) February 9, 2022

Цель ее визита, как нетрудно догадаться, украинский кризис и готовящийся новый пакет санкций против России, к которому Лондон намеревается прибегнуть в случае пресловутого «вторжения» армии РФ в вотчину президента Владимира Зеленского. По словам госпожи Трасс, экономические ограничения затронут «любые компании, связанные с российским государством или занимающиеся экономически важным для российского государства бизнесом».

«Я не думаю, что простые россияне хотят увязнуть в непроходимой трясине ненужных смертей и разрушений, которые, возможно, будут сравнимы с Афганской войной или конфликтом в Чечне, — заявляла глава Форин-офиса несколько недель назад. — Настало время Кремлю отступить от края, заняться деэскалацией [ситуации на Украине] и начать содержательный диалог».

Сама Трасс прибыла в Москву, чтобы начать содержательный диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым. Дабы настроиться на нужный лад и насладиться видами Воробьевых гор, глава британского МИД перед встречей решила прокатиться до главного здания МГУ. Ректор Виктор Садовничий, не так давно сетовавший на чрезмерную любовь студентов к его медовухе, подарил гостье из-за океана собственную книгу «Функциональный анализ» (написана на английском языке).

«Мне интересно, как построена методика преподавания, что мы могли бы позаимствовать и как эта модель будет отличаться от традиционного образования в Великобритании. Также интересует, как школа оказывается встроена в университетское образование», — заявила Трасс после столь широкого жеста ректора МГУ.

Global Look Press / Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Одновременно с этим журналисты британской газеты The Guardian опубликовали материал, в котором жесткие намерения госпожи Трасс в отношении России оказались поставлены под сомнение. Ранее она обещала, что поправки в законодательство о введении санкций будут внесены до 10 февраля, однако народные избранники до сих пор так и не увидели никаких новых проектов в парламенте.

«Трасс сообщила политикам, что законы будут приняты к 10 февраля, но в парламент до сих пор ничего не внесено. Это вызывает у оппозиционных депутатов подозрения в том, что правительство на самом деле пытается разработать радикальные и беспрецедентные законы [в отношении России]. Министерство иностранных дел подтвердило задержку. <…> Никаких причин для задержки указано не было», — пишет The Guardian.

О том, чем завершились переговоры Лиз Трасс и Сергея Лаврова, вы вскоре сможете прочитать на страницах «Политики сегодня». Пока известный российский политолог Марат Баширов прогнозирует не самый благоприятный исход встречи для британской стороны.

«Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прилетела в Москву. Будет соблазнять Лаврова, но, боюсь, сама уедет со вскруженной головой. Лавров — он такой», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

В декабре прошлого года мировые СМИ облетела фотография, на которой Лиз Трасс позирует в составе экипажа танка НАТО. Тогда глава Форин-офиса каталась на боевой машине вблизи российской границы во время визита в Эстонию.