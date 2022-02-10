Лавров назвал беспрецедентной свою встречу с главой МИД Великобритании Трасс

В Москве стартовала встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс, которая посетила Россию в официальным визитом.

Ожидается, что дипломаты обсудят двусторонние отношения России и Великобритании, а также актуальные региональные и глобальные вопросы с акцентом на безопасность в Европе. Кроме того, будет поднята тема Украины.Перед мероприятием Лавров назвал беспрецедентной свою встречу Трасс.

«Россия ответит взаимностью, если Британия реально заинтересована в улучшении отношений с Москвой», — сказал российский министр перед переговорами.

Трасс в свою очередь выразила надежду, что встреча с Лавровым позволит добиться прогресса в укреплении европейской безопасности.

Ранее сообщалось, что Трасс прилетела в Россию, подготовившись к холодам. Выходя из самолета, она надела черную меховую шапку.