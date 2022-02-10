Наталья Непряева уступила сопернице из Финляндии на 0,1 секунды

Российская лыжница Наталья Непряева финишировала четвертой в гонке на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка из Финляндии Криста Пярмякоски вырвала бронзовую медаль из рук Непряевой, обогнав ее всего на 0,1 секунды. Второе место также досталось финской лыжнице Кертту Нисканен, а чемпионкой олимпийской гонки стала норвежка Терезе Йохауг, преодолев дистанцию за 28 минут 6 секунд.

Еще одна российская лыжница Юлия Ступак стала седьмой. Татьяна Сорина, также представляющая Россию, завершила гонку на 10-м месте. Лилия Васильева заняла 15-е место.

На данный момент Россия занимает девятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр. В активе сборной две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.