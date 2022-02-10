Роспотребнадзор выпустил памятку о подготовке к сдаче ПЦР-теста на COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора составили рекомендации, как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус.

Точность результата тестирования на COVID-19 сильно зависит от того, как производился забор биоматериала у пациента. Так, мазок из носоглотки, необходимый для анализа, рекомендуется делать не раньше, чем через три-четыре часа после последнего приема пищи. Иначе в пробе может оказаться недостаточное количество инфицированных клеток, что чревато ложноотрицательным результатом теста.

Кроме того, перед процедурой категорически не стоит полоскать горло, применять капли, спреи, а также принимать антисептические таблетки и пастилки, пить алкоголь. В обратном случае это тоже может привести к ложноотрицательному результату теста. По этой же причине специалисты посоветовали не чистить и не наносить декоративную косметику на лицо.