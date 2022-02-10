Экс-глава Мюнхенской конференции Тельчик рассказал, как уговаривал Путина выступить с речью

Экс-глава Мюнхенской конференции Хорст Тельчик вспомнил, как пригласил президента РФ Владимира Путина на мероприятие в 2007 году.

Спустя 15 лет после того, как Путин произнес свою «мюнхенскую речь» немецкий политик Тельчик рассказал, как уговаривал российского лидера посетить мероприятие.

Когда Путин стал президентом РФ, немецкого политика спросили, не хочет ли он с ним пообщаться. В результате Тельчику удалось встретиться с главой государства в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Именно в одну из таких поездок политику удалось уговорить Путина.

«Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово», — цитирует Тельчика РИА Новости.

После знаменитой речи Путина немецкий политик дал оценку его выступлению. По словам Тельчика, США, НАТО и Россия должны сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом РФ.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Путин был прав в своих словах и предупреждениях в «мюнхенской речи» 2007 года. По ее мнению, все современные дипломатические действия являются ничем иным, как результатом многолетней безучастности стран Запада.