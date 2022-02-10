Президент России Владимир Путин одержал крупную победу над американским коллегой Джо Байденом в сфере энергетики. В погоне за сокращением выбросов в атмосферу Вашингтон уничтожает газовую и нефтяную отрасль США. Об этом заявил политик Мэтт Долан в колонке для издания Columbus Dispatch.

Долан напомнил, что не так давно глава Белого дома запретил реализацию нефтепровода Keystone XL и проигнорировал остановку магистрали Line 5. Эти меры должны были улучшить экологическую ситуацию в стране, однако за время президентства Байдена загрязняющих веществ в атмосфере стало на 5% больше.

«Кто получил выгоду от этих шагов? Очевидный победитель — президент России Владимир Путин, который быстро восполнил возросший спрос на топливо на мировых рынках», — возмутился колумнист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Долан обратил внимание, что за последний год американские рабочие, потребители и предприятия серьезно пострадали из-за энергетического курса США, который существенно ограничил производство сырья. Это также укрепило позиции Москвы, продолжил он, сделав ее газовую и нефтяную отрасль мощнее и влиятельнее.

Ранее Джо Байден провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, где пообещал положить конец «Северному потоку — 2» в случае вторжения России на территорию Украины. В свою очередь глава немецкого правительства не ответил прямо ни на один вопрос о проекте, хотя подчеркнул, что Вашингтон и Берлин действуют в едином ключе.

Накануне телеканал NBC узнал, как президент США во время частных встреч и закрытых мероприятий называет лидеров других стран. К примеру, Владимира Путина он описал как «парня с ядерным оружием и без друзей». Политологи убеждены, что откровенные шутки Байдена объясняются страхом перед Россией.