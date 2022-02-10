Жириновскому не потребовалось подключение к аппарату ИВЛ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, несмотря на заражение коронавирусом и госпитализацию, продолжает работать из больницы. Политику не потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.

Ранее в СМИ появились сообщения о якобы тяжелом состоянии главы ЛДПР. По разным данным, у Жириновского прогрессирует дыхательная недостаточность, а легкие оказались поражены на 30 и 50%, но площадь поражения продолжает расти. Однако источник Федерального агентства новостей опроверг эту информацию, назвав ее не соответствующей действительности.

В действительно Жириновский на данный момент не подключен к аппарату ИВЛ. Политик находится в ясном сознании и продолжает работать с документами, просто не на рабочем месте. Кроме того, выяснилось, что лидера ЛДПР госпитализировали из-за позднего вызова врачей, так как Жириновский длительное время оставался дома.