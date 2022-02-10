Американский фигурист ответил, заслуживают ли США золота на фоне допинг-скандала с Валиевой

Фигурист Джейсон Браун, представляющий сборную Соединенных Штатов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, отреагировал на скандал с допинг-тестом Камилы Валиевой.

Спортсмен после выступления в произвольной программе на зимних Играх ответил на вопрос журналистов о том, заслуживает ли американская сборная золотую медаль в командном турнире, если у российской фигуристки Валиевой подтвердится положительный тест на допинг.

«Все новости вы мне рассказываете, я впервые об этом слышу, фокусировался на соревнованиях. Но 100%, фейр-плей [честная игра], правила — это правила. Надеюсь, никаких положительных допинг-тестов не было, но если были, то все просто и понятно», — заявил Браун.

Ранее сборная России по фигурному катанию завоевала золото в командном турнире, однако церемония награждения была отложена. Тогда распространилась информация о том, что допинговый тест спортсменки Камилы Валиевой вызвал сомнения у комиссии, так как в ее крови якобы был найден запрещенный препарат.