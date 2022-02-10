Диетолог Щетинина рекомендовала пациентам с подагрой отказаться от фасоли и чечевицы

Пациентам, страдающим от подагры и повышенной выработки мочевой кислоты, рекомендуется отказаться от употребления зернобобовых культур. Об этом заявила врач-эндокринолог Елена Щетинина.

Врач объяснила, что к числу зернобобовых культур относятся, в частности, горох, фасоль и чечевица. По ее словам, данные продукты способствуют обострению опасных заболеваний, что объясняется их влиянием на выработку мочевой кислоты.

«Также советуем ограничить употребление этих культур гражданам с патологиями желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются повышенным газообразованием», — уточнила Щетинина в беседе с информационным агентством URA.Ru.

Для других граждан фасоль полезна, считает исследователь Дэн Блюттнер. По его словам, употребление фасоли способствует снижению вероятности развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака, передает телеканал «360».