На Украине посетовали на плачевное состояние аэродромов и ломающиеся «Байрактары»

Шасси турецких беспилотников Bayraktar TB2 ломаются на украинских аэродромах из-за плачевного состояния взлетно-посадочных полос. Об этом в интервью YouTube-каналу «Мілітарний» рассказал военный аналитик Тарас Чмут.

«Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», – посетовал эксперт.

У более тяжелых моделей Bayraktar Akinci, по словам Чмута, проблема другая: на сегодняшний день они могут взлетать только с аэропортов гражданского назначения — на военных слишком мало места для разгона. К тому же многие аэродромы не могут дождаться ремонта еще со времен СССР.

«Это проблема, с которой мы живем, и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного – если мы отказываемся от авиации», – заявил Чмут.

Global Look Press / Yulii Zozulia/Keystone Press Agency

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал масштабные военные учения с применением турецких БПЛА Bayraktar, американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и шведских ручных противотанковых гранатометов NLAW. Устраивать показательные бомбардировки Киев намерен сразу на девяти полигонах, расположенных вдоль границы с Белоруссией.

Эти меры стали ответом на совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022». В рамках маневров к северным границам Украины перебросили порядка 30 тысяч военных РФ, а также два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, дивизион «Панцирь-С» и 12 истребителей Су-35. Учения будут происходить с 10 по 20 февраля.