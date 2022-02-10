Китай временно прекратил импорт говядины из Литвы. Как уточняется в документе главного таможенного управления КНР, прием импортных деклараций на этот продукт приостановлен с 9 февраля.

До этого момента разрешение на поставку было только у одной литовской компании, передает Sputnik. В начале декабря 2020 года предприятие отправило первую партию мяса в КНР – 24 тонны. При этом Пекин сегодня остается крупнейшим в мире импортером говядины. За первые шесть месяцев 2020 года этот показатель вырос на 42,9% и составил 997 тысяч тонн.

Ранее между КНР и Литвой произошел дипломатический скандал. После того как прибалтийская республика открыла представительство Тайваня в Вильнюсе, Китай решил понизить дипломатические отношения с ней до уровня «поверенного в делах», поскольку считает остров своей провинцией.

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Помимо этого, Пекин пригрозил закрыть свои рынки для литовской продукции и компаний, работающих с этой страной. На этом фоне местные бизнесмены стали искать пути обхода неофициальных санкций Китая. По словам президента Вильнюсской ассоциации промышленности и предпринимательства Сигитаса Бесагирскаса, некоторые компании начали постепенно перебираться в другие страны.

«Два предприятия, которые в силу конфиденциальности называть не стану — они могут об этом сообщить сами — уже прекратили работу в Литве, еще около половины членов ассоциации работают над открытием представительств чаще всего в соседних странах», — подчеркнул он.

В конце прошлой недели министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отправился с рабочим визитом в Австралию. По его словам, во время поездки он планировал обсудить сотрудничество двух стран и возможные шаги в борьбе с торговыми санкциями Китая.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь призвал Вильнюс прекратить заниматься злонамеренной шумихой и просить других поддержать его действия против Пекина. Он добавил, что КНР вправе принимать ответные меры для защиты своих законных прав и интересов.