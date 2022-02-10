МВД Казахстана отчиталось о задержании причастных к организации погромов членов банд

Казахстанские правоохранители сообщили о задержании в ряде городов республики главарей и участников преступных группировок, которые причастны к организации беспорядков в начале января.

«В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий в городах Нур-Султан, Алма-Ата, Актобе, Усть-Каменогорск и Кызылорда задержаны и привлекаются к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков 4—7 января», — сообщили в среду в МВД Казахстана.

В ходе спецоперации у задержанных было изъято несколько единиц оружия и более 130 боеприпасов. В настоящее время все фигуранты помещены под стражу, проводится досудебное расследование.