Ученые Чикагского университета назвали недосып фактором набора веса

Группа специалистов Чикагского университета (США) изучила влияние продолжительности сна на процессы похудения. Результаты проведенного исследования были опубликованы в издании JAMA Internal Medicine.

Участие в научной работе приняли 80 добровольцев, страдающих от избыточного веса. Все они спали менее 6,5 часов в сутки. После проведения консультации по гигиене сна, продолжительность их сна увеличилась примерно на час, что оказало влияние на их вес, утверждают ученые.

«Ограничение сна влияет на регуляцию аппетита, что приводит к увеличению потребления пищи и, таким образом, подвергает вас риску увеличения веса с течением времени», — объяснили специалисты.

Диетолог Светлана Зеленцова рекомендует включить в рацион питания кокосовое масло. По ее словам, этот продукт способствует похудению и улучшению состояния здоровья людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, передает телеканал «360».