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Ученые Чикагского университета назвали недосып фактором набора веса

Общество
Ученые Чикагского университета назвали недосып фактором набора веса

Группа специалистов Чикагского университета (США) изучила влияние продолжительности сна на процессы похудения. Результаты проведенного исследования были опубликованы в издании JAMA Internal Medicine.

Участие в научной работе приняли 80 добровольцев, страдающих от избыточного веса. Все они спали менее 6,5 часов в сутки. После проведения консультации по гигиене сна, продолжительность их сна увеличилась примерно на час, что оказало влияние на их вес, утверждают ученые.

«Ограничение сна влияет на регуляцию аппетита, что приводит к увеличению потребления пищи и, таким образом, подвергает вас риску увеличения веса с течением времени», — объяснили специалисты.

Диетолог Светлана Зеленцова рекомендует включить в рацион питания кокосовое масло. По ее словам, этот продукт способствует похудению и улучшению состояния здоровья людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, передает телеканал «360».

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