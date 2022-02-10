Сбывшиеся предсказания Путина. Что российский лидер предрек миру 15 лет назад в Мюнхене

Речь Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене на международной конференции по безопасности стала пророческой. Тогда российский лидер указал на агрессивные намерения западных стран. Он разоблачил попытки США подчинить независимые государства и объяснил, к чему это может в итоге привести.

Выступление президента России произвело сильное впечатление на представителей Соединенных Штатов и стран Европы. Многие западные политики были в растерянности, поскольку с ними давно никто не разговаривал в таком ключе.

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Путин обвинил США в навязывании мировому сообществу своих интересов, упрекнул НАТО в нарушении данного Советскому Союзу обещания не расширяться на восток и осудил попытки коллективного Запада создать однополярный мир. По его мнению, данная система не имеет ничего общего с взаимоуважением, равенством и демократией, к которым западные политики так часто апеллируют в своих выступлениях.

Российский лидер также предрек образование новых центров силы, которые бросят вызов однополярному мироустройству, сложившемуся после окончания холодной войны.

Слова российского лидера подтвердил и вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов, который указал на кардинально изменившийся ландшафт международных отношений.

«В наши дни миропорядок определяется соотношением сил в тройке Россия — Китай — США. За 15 лет Москва и Пекин значительно нарастили политический, экономический и военный потенциал. С этим невозможно спорить», — прокомментировал он.

Пресс-служба МИД РФ /

Кроме того, эксперт добавил, что на сегодняшний момент Россия имеет множество различных союзников, в том числе рассматривающих Москву как покровителя. Так, обращение Сирийской Арабской Республики за российской военной помощью в 2015 году показало, что на планете есть более эффективная система защиты, чем американская.

«Москва смогла предложить уникальный товар — экспорт безопасности, монополией на который ранее обладал Вашингтон. И речь не только о Сирии. Наши военспецы работают в Ливии и других странах Африки, Венесуэле. Сигналы о готовности взаимодействовать подает Аргентина», — заявил Соколов.

mil.ru / Минобороны РФ

Также с 2007 года изменилась и военная позиция России. Одной из поворотных точек стало нападение Грузии на Южную Осетию. В первые часы войны от грузинских артобстрелов погибли 15 российских миротворцев, находившихся в Цхинвале по мандату ООН. Москва ответила на данную провокацию ударом 58-й армии. Агрессора принудили к миру за пять дней, разгромив его военно-промышленный потенциал. Однако конфликт выявил множество недочетов в действиях ВС РФ, которые послужили отправной точкой для масштабной военной реформы.

«В Кремле понимали, что главный козырь США и НАТО — это самолеты и беспилотники, которых у них очень много. От этого и отталкивались, когда запускали модернизацию. За полтора десятилетия сформировали сплошное радиолокационное поле на границах — сегодня ни один иностранный самолет не проникнет в наше воздушное пространство незамеченным», — прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Кроме того, обновление получили парки бронетехники и авиации. Также были расширены возможности ядерной триады.

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После нашумевшего выступления в Мюнхене многие западные СМИ писали, что российский президент прибегнул к антиамериканской риторике, чтобы повысить себе рейтинг перед выборами в 2008 году. Однако время показало иное — как подчеркнул Владимир Путин, Россия смогла остаться на международной арене самостоятельным игроком и снова набрать принадлежащий ей по праву политический вес.