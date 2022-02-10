Циклон «Сара» сформирует устойчивую плюсовую температуру в Петербурге

Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождей ожидает петербуржцев в ближайшие дни. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Погодные условия будет формировать циклон, которые немецкие метеорологи назвали «Сара». Несколько дней в Северной столице будет устойчивая плюсовая температура. При этом не стоит забывать об опасности образования гололедицы, напомнил синоптик.

Температура воздуха составит примерно один-три градуса выше нуля. Скорость юго-западного ветра достигнет отметки в 5-10 м/с. Пониженное атмосферное давление опустится до 748 мм ртутного столба.

Погодные перемены в городе на Неве стали настоящим вызовом для коммунальных служб. На протяжении всего зимнего сезона петербуржцы страдают то от залежей снега, то от гололеда. Многочисленные просьбы и жалобы в администрацию губернатора Александра Беглова решить проблему никакого эффекта не возымели.