Глава пресс-службы МОК Адамс назвал шумиху вокруг допинг-теста Валиевой спекуляциями

Публикации в СМИ о сомнительности результата допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой являются спекуляциями. Такое мнение высказал официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Ранее портал Inside the Games опубликовал материал, в котором назвал возможной причиной переноса церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине допинг-тест Валиевой. Как отметил Адамс, он не собирается комментировать «всевозможные домыслы», которые распространяются в медиапространстве.

«Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными», — добавил представитель МОК.

Он также отметил, что надеется на понимание и терпение со стороны спортсменов, имеющих отношение к ситуации на Олимпиаде. По словам Адамса, в настоящий момент все стараются решить вопрос как можно скорее.