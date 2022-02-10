Макрон оценил переговоры с Путиным как содержательные и насыщенные

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил итоги переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению политика, беседа вышла содержательной и насыщенной, написал он в социальных сетях.

Переговоры президентов прошли в начале этой недели в Москве. Французский лидер выразил уверенность, что странам необходимо сотрудничать для сохранения стабильности в мире. По словам Макрона, России и Франции нужно привести в действие механизмы доверия. Об этом глава государства написал на своей странице в Instagram.

«Необходимо работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и привести в действие механизмы доверия. Мы в этом уверены», — следует из сообщения Макрона.

Затронув тему обстановки на Украине, французский лидер подчеркнул, что «необходимо продвигаться в выполнении минских договоренностей». По словам Макрона, целью Франции является «безопасность для всех».