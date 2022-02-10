Члены ОП обсудили влияние иностранных социальных сетей на сознание россиян

Западные общественные и политические деятели кропотливо меняют сознание россиян посредством социальных сетей. Об этом заявили участники круглого стола Общественной палаты РФ «Цензура или модерация: как ограничить произвол иностранных социальных сетей?».

Модератором мероприятия выступила Екатерина Мизулина. К обсуждению присоединились глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов и его заместитель Александр Малькевич, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. Кроме того, участвовали в мероприятии члены СПЧ, депутаты Государственной думы, представители от Роскомнадзора и некоторые блогеры.

В ходе беседы участники акцентировали внимание на некорректной работе западных интернет-платформ и социальных сетей на территории России. По данным пресс-службы «Русской Медиагруппы», нужно установить четкие правила и законы в отношении таких платформ. Из-за безнаказанности такие ресурсы способны негативно повлиять на сознание россиян и заставить их воспринять некорректную точку зрения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы любые правила и критерии были прозрачны. Любая непрозрачность вредит бизнес процессам. Мы, как субъекты бизнеса, очень рассчитываем, что все взаимодействие с платформами было в рамках национального законодательства и с чёткими правилами», — обозначил свою позицию Медников.

Обсуждение было проведено после ситуации, связанной с «Русским Радио» и группой «Земляне». В январе этого года YouTube заблокировал эти каналы из-за неких «нарушений норм сообщества».